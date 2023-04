Soirée Éclectique met live optreden op 14 arpil in Trekstaal Diest

Verdachte van winkeldief­stal­len geeft zichzelf aan maar ontkent de feiten

Een man werd zaterdag 1 april betrapt tijdens een winkeldiefstal in de Dreamland in Diest. De winkelbeveiliging kon op camerabeelden vaststellen dat de man een spelletje van de Playstation nam, dit verborg achter zijn vest, het wat later in een omslag stak en vervolgens de omslag met het spelletje opnieuw achter zijn kledij verborg. De winkelbeveiliging probeerde de man tegenhouden achter de kassa, waarop hij begon te duwen en trekken tot hij zich kon bevrijden.