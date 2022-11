Sint mag 700 brave kinderen verwelkomen : “Zal vannacht goed slapen”

Het Huis van de Sint had zijn intrek genomen in de Lakenhalle. Circuspieten en Lolpieten zorgden voor de nodige animatie terwijl de Sint de tijd nam om ieder kind persoonlijk te ontvangen. “Ouders en kinderen kregen een unieke inkijk in het Huis van de Sint in Diest. De roetpieten maakten je wegwijs in de verschillende kamers zoals de keuken van de Sint waar de koekjes gebakken worden”, vertelt schepen van Jeugd Rick Brans (Open Diest) enthousiast. “Alle brave kindjes mochten ook op de foto met Sinterklaas én ieder van hen kreeg natuurlijk een cadeautje en snoepgoed!”

Overuren

Toch had de Sint een rekenfoutje gemaakt. “Het was een enorm succes”, gaat Rik verder. “Blijkbaar waren er ietsje meer kinderen dan de Sint in gedachten had. De politie heeft de Grote Markt zelfs even moeten afsluiten; de wachtrij was té lang. Toch wilde Sinterklaas niemand teleur stellen. De Pakjespieten zijn nog een heleboel cadeautjes en snoepgoed gaan bijhalen om àlle kinderen gelukkig te maken. Zo een goede zevenhonderd in totaal. Jawel, de goedheilige man moest wat overuren draaien. Maar dat deed hij met veel plezier. Hij liet ons weten dat hij vannacht in ieder geval goed zal slapen.”