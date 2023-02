DiestTijdens een pedagogische studiedag in het teken van de Digisprong, verfijnden 250 medewerkers van scholengroep De Kinderkosmos hun digitale skills. “Hierdoor wordt vervolgens ook de mediawijsheid,- geletterdheid en -vaardigheid van onze 2325 leerlingen in regio Diest gestimuleerd.”

“Deze studiedag is een grote samenwerking met onze verschillende scholen waar we interne expertise delen maar ook externe partners betrekken om zo op verschillende niveaus verder te werken aan de deskundigheid van de school, leerkracht of leerling”, Coördinerend Directeur De Kinderkosmos, Hilde Lemmens.

Eén van de pijlers van de visie rond ‘Digisprong en kwaliteitsvolle digitalisering in het onderwijs’ van de Vlaamse regering is het voorzien in ‘ICT-competente leerkrachten en lerarenopleiders en aangepaste digitale leermiddelen’. “De Kinderkosmos werkt al geruime tijd aan een programma om de digitalisering van onze leeromgeving zo efficiënt en krachtig mogelijk te maken.”

Volledig scherm Scholengroep De Kinderkosmos maakt de ‘Digisprong’. © De Kinderkosmos

Tijdens een pedagogische studiedag voor alle medewerkers van de scholengroep, werd er dan ook gefocust op digitale geletterdheid en tools. “Tijdens een infomarkt en een groot aanbod van workshops, werden de competenties van de medewerkers vergroot en werden tegelijkertijd tools aangereikt om zo concreet mogelijk in hun respectievelijke scholen aan de slag te gaan.”

De Kinderkosmos is de naam van het samenwerkingsverband tussen elf basisscholen in de regio Diest. De Kinderkosmos fungeert binnen de scholengroep KSD, Katholieke Scholen in Diest.

