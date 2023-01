Rode lantaarn KFC Diest zet operatie redding in met drie stevige transfers. Voorzitter Johan Haesevoets: “We geven de moed niet op”

“De cijfers liegen niet”, moet voorzitter Johan Haesevoets toegeven. “De resultaten blijven uit en dat doet pijn. In het begin van het seizoen liep het nog vrij goed, nu zitten we duidelijk in een heel moeilijke periode. Hoe het komt? Ik weet het ook niet. Met Emre Erciyas is er nu wel een belangrijke pion uitgevallen en er lagen tussendoor nog wel een paar jongens in de lappenmand. Maar goed, daar mogen we ons niet achter verschuilen.”

Zware inspanningen geleverd

En dus trok KFC Diest tijdens de winterstop noodgedwongen de transfermarkt op. Met Guus Hupperts (ex-Roda JC, AZ, Willem II en Lokeren), Dogan Gölpek (Belisia Bilsen) en Paolo Sabak (SC Lokeren-Temse) werden drie aanvallende spelers met een pak ervaring binnen gehaald. Dat zijn toch niet de minste namen? “We hebben inderdaad zware inspanningen geleverd”, klinkt het. “Er zat ergens een onevenwicht in de ploeg, dus er moesten een paar gerichte versterkingen bijkomen, die meteen een kwaliteitsinjectie zouden kunnen geven. We hebben de markt bekeken, gezien wat de mogelijkheden waren en ik ben heel tevreden dat we deze drie namen hebben kunnen strikken. Zij kunnen KFC Diest terug op de kaart zetten. Hoe we dit gerealiseerd hebben? Dankzij onze goede contacten in de voetbalwereld. Ik ben blij dat alle betrokken clubs hun medewerking verleend hebben.”

Rendement op korte termijn?

Er zijn wel nog maar twaalf matchen te spelen, dus de nieuwkomers zullen op korte termijn rendement moeten opleveren. Thuis tegen Zwarte Leeuw (0-2) en zaterdag in Geel (4-0) liep het echter weer fout.

“De eerste helft in Geel stemt me nochtans wel hoopvol”, aldus de voorzitter. “Toen waren we duidelijk de evenknie van de thuisploeg. We geven de moed dus nog niet op. Integendeel, ik ben er rotsvast van overtuigd dat we ons nog zullen redden. Ik begrijp dat er veel ongerustheid is bij de supporters. We staan nu laatste, maar de kloof is zeker nog te overbruggen. De transfers die we gedaan hebben, is een duidelijk signaal dat we er als bestuur nog altijd in geloven.”