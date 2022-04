Rode brievenbus krijgt nieuwe locatie én functie.

DiestDeze week verscheen er een bericht op de facebookpagina van de Stad Diest waardoor er heel wat paniek is ontstaan bij de inwoners: de rode bpost brievenbus zou verdwijnen uit het straatbeeld. Niets is minder waar, want het stadsbestuur is op zoek naar een oplossing.

“Waartoe een brievenbus leiden kan”, begint burgemeester Christophe De Graef (Open Diest). “In functie van de uitbreiding van de zomerterrassen, was het de bedoeling om de rode postbus op de markt enkele meters te verplaatsen. Toen dit aangegeven werd aan bpost, kregen we te horen dat deze bus geschrapt werd in de ophaalronde. Blijkbaar was het al langer de intentie. Vorige week werd er dan voor gekozen om ze weg te halen, ze helemaal opnieuw mooi te maken en ze zeker een nieuwe toekomst te geven op ons grondgebied. Niet als bpost-bus, maar misschien wel als eigen stadspostbus”, gaat hij verder.

Geen paniek dus. Op dit moment is het nog niet duidelijk waar de mooie rode bus zal komen te staan, en welke functie ze zal krijgen. Maar het stadsbestuur is alvast op zoek. Eén ding is zeker: je zal ze zeker opnieuw zien opduiken in het straatbeeld.

Dat is goed nieuws, want blijkbaar schuilt er een verhaal achter de bus. “Ik kreeg het verhaal vorige week nog mee dat toenmalig schepen Brockmans (Openbare Werken 1982-1988) deze bus aankocht en zelf mee ging ophalen in het Koetshof in Bekkevoort om ze te plaatsen op de toen nieuwe aangelegde/ingerichte Grote Markt”, aldus burgemeester De Graef.

Wil je een brief posten?

Dat kan nog steeds in de buurt: Hasseltsestraat 30 en Koning Albertstraat 50.

De locaties van alle rode brievenbussen vind je op https://www.bpost.be/nl/rode-brievenbussen