Restauratie kerktoren is achter de rug: “We willen dat Schaffenaren nog jaren trots kunnen zijn op hun kerk en dorpsgezicht”

De Sint-Hubertuskerk in Schaffen dateert van 1635 en nieuwe restauratiewerken stonden al een aantal jaar op stapel. De afgelopen maanden werd onder andere de stabiliteit van de toren hersteld. Verder werden ook dakgoten vervangen of gerepareerd en werd het gebouw opnieuw volledig waterdicht gemaakt. Er werd een bedrag van 610.000 euro uitgetrokken voor de renovatie van de Sint-Hubertuskerk. “In 2017 heeft Monumentenwacht, op vraag van de kerkraad, een inspectierapport van het gebouw opgesteld. Daaruit bleek dat de draagbalken waar de toren op rust serieus aan het inrotten waren. Voordat onze architect een bestek voor aanbesteding kon opmaken, moesten we evenwel eerst nog een beheersplan laten opmaken en moest het kerkenbeleidsplan van de kerken in Diest worden goedgekeurd door de gemeenteraad”, duidt Guido Aerts, voorzitter van de kerkraad.

De rotte draagbalken werden ook aangepakt.

Die benadrukt dat de werken niet over een één nacht ijs gingen. Na de goedkeuring van het kerkenbeleidsplan in 2018 ontvingen ze in 2019 een goedgekeurd meerjarenplan. De goedkeuring van het beheersplan kwam een jaar later, in mei 2020. Ondertussen was ook de subsidie-aanvraag bij Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) opgestart en in november 2020 ontvingen ze de principiële belofte van subsidie. Het was nog wachten tot eind 2021 vooraleer de opdracht kon uitbesteed worden aan de gekozen aannemer. “We waren aanvankelijk heel blij in januari toen de aangestelde aannemer NV Dijkmans uit Kuringen van start ging. Maar toen brak de oorlog in Oekraïne uit en begonnen de prijzen te stijgen. En tot overmaat van ramp bleek dat er een procedurefout was gemaakt, waardoor we de beloofde subsidie van ABB misliepen”, pikt penningmeester Herman Cuypers in. Ondertussen stond de toren al in de steigers en waren de werken aan de torenspits volop bezig. De werken stilleggen wilden ze niet. Een nieuwe aanvraag voor subsidies bij ABB zou het project voor maanden stil leggen en zou bovendien nog een extra kost betekenen. De kerkraad stak meteen de koppen bij elkaar en in samenspraak met de aannemer en architect werd beslist om de werken verder te zetten.

Gepuzzel

“Dat was heel wat gepuzzel tijdens onze extra kerkraadvergaderingen en de wekelijkse werfvergaderingen. Met de kerkraad hebben we dan een maximaal financieel plan opgesteld om de misgelopen subsidies op te vangen met eigen middelen en door bepaalde werken uit te stellen”, weet Cuypers. “We zijn blij dat de aannemer daarin meeging. Zodoende hebben we bijvoorbeeld het stukje muur van de technische ruimte, rechts naast de toren, nu niet aangepakt. We moesten met pijn in het hart zulke keuzes maken. Het betekent ook dat de financiële mogelijkheden van de kerkraad voor de middellange termijn zeer beperkt zijn.”

De vernieuwde kerktoren.

Toen de leien van de torenspits werden verwijderd, bleek dat de houten constructie er nog erger aan toe te zijn dan Monumentenwacht had gezegd. De oorzaak van de rottende balken bleek insijpelend water te zijn. De hellingshoek bij de aanzet van de torenspits is daarom in samenspraak met aannemer en architect van 15 naar 45 graden gebracht, waardoor het regenwater gemakkelijker wordt afgevoerd. De torenspits ziet er daardoor inderdaad iets anders uit. “De averij aan de basisstructuur waar de toren op staat was veel groter dan verwacht. Scenario’s zoals de Sint-Willibrorduskerk in Meldert of de Maagdentoren in Zichem, wilden we absoluut voorkomen”, zegt Aerts. Ook de windhaan werd opgefrist en kreeg een nieuwe laag bladgoud.

De windhaan kreeg een nieuwe laag bladgoud.

In de komende periode willen ze ook de rest van de asbestdaken vervangen. En er moet nog voegwerk worden hersteld, de ijzerzandsteen aan de voet van het gebouw moet in orde worden gebracht, de glasramen moeten worden gerestaureerd,... Er ligt nog veel werk op de plank. “Het houdt nooit op. We doen dat uit noodzaak voor het ‘monument’ zodat de Schaffenaren nog jaren trots kunnen zijn op hun kerk en dorpsgezicht. De bedoeling is ook om het gebouw ruimer open te stellen dan enkel voor religieuze activiteiten”, besluit Cuypers.

De vernieuwde kerktoren.

