Politie spot elektri­sche step aan 45 kilometer per uur

De lokale politie van zone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) heeft woensdag verkeerscontroles gevoerd in Halen en Herk-de-Stad. Daarbij werd, met gebruik van mobiele weegplaten, gefocust op zwaar vervoer. De aandacht van de politiediensten werd getrokken toen een elektrische step aan een snelheid van 45 kilometer per uur werd gespot. De step werd in beslag genomen.