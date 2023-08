MIJN TUIN. De duizend cactussen van Sabine en Dirk: “Als de kleinkinde­ren op bezoek komen, houden we ons hart wel vast”

Prikkelbaar, stekelig en gortdroog: in de plantenwereld geniet de cactus niet de allerbeste reputatie. Toch is het uitgerekend de woestijnbloeier waarvoor de gastvrije Sabine Vleminckx (57) meer dan twintig jaar geleden gevallen is als een baksteen. Sindsdien moet echtgenoot Dirk Vleminckx (61) zijn veranda en tuin delen met maar liefst duizend cactussen. “Om ze allemaal water te geven, ben ik vier uur bezig.”