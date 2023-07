Regenbuien, maar soms ook zon in Diest vandaag

Krijgt Beringse masseur (49) de ‘zware straf’ die tientallen vrouwen vragen? “Maar ze stemden in. Waarom hijgden ze anders?”

Drie rechters bepalen morgen in Hasselt welke straf gepast is voor een 49-jarige masseur uit Beringen. De man ging bij 200 vrouwen, onder wie ook een bekende Vlaamse zangeres, zwaar over de schreef door hen stiekem te filmen tijdens het uitkleden. Maar 50 vrouwen zou hij ook ongepast aangeraakt hebben en twee slachtoffers dienden zelfs klacht in wegens verkrachting. “Hun lichaamstaal zei iets anders”, beweert de beklaagde zelf.