Regenbuien, maar soms ook zon in Diest vandaag

Twee jaar na Waalse overstro­min­gen rijden Johan (58) en Solange (60) nog steeds op en af: “Bijna twee jaar geleden hé, maar positieve verhalen hoor je nooit”

Twee jaar geleden is het dat overstromingen 39 dodelijke slachtoffers maakten in verschillende dorpjes langs de Vesder. Die week hadden Solange Tastenoye (60) en Johan Hermans (58) net een dagje fietsen in Wallonië gepland, maar die uitstap viel letterlijk in het water. In de plaats laadden de twee hun koffer vol en trokken ze naar de getroffen regio. 104 weken later doen ze dat nog steeds en zien ze er keer op keer de schrijnende toestanden waarin de mensen er nu nog leven.