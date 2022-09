PZ Demerdal-DSZ mag zich als eerste politiezone in Vlaams-Brabant officieel ‘sportbedrijf’ noemen

Uit de evaluatie bleek dat er bij PZ Demerdal-DSZ vooral nog omtrent woon-werkverkeer, infrastructuur en een actieplan voor de volgende jaren dient gewerkt te worden.

Reeds genomen initiatieven

“In oktober 2021 hebben we de sport- en beweegscan uitgevoerd van Sport Vlaanderen om enkele sportieve gegevens van het personeel in kaart te brengen. We deden ook een oproep naar de medewerkers om intern sportambassadeur te worden”, klinkt het bij de politiezone.

Op basis van de resultaten van de scan zijn er enkele initiatieven georganiseerd door onze sportambassadeurs, zoals een padeltoernooi, loopwedstrijden en een liftloze week. “Ook onze toekomstige teambuildings zullen meer in het teken staan van bewegen en gezondheid, om ons label sportbedrijf alle eer aan te doen. Het ‘sportbord’ is in leven geroepen, waar iedereen sportieve initiatieven op kan noteren of waar men toekomstige sportevenementen op kan terugvinden. Sportevenementen in de buurt worden gepromoot, zoals loop je te gek in Diest. We namen als politiezone ook deel aan de estafetteloop ‘police for solidarity run’ op 19 mei in het Koning Boudewijnstadion. Allen in het zwarte ‘Demerrunners’-teamtruitje.”

Toekomstplannen

“Om ook onze beginnende lopers (of zelfs de nog niet gestarte lopers) te ondersteunen om deel te nemen, plannen we een Start 2 Run. Andere ideeën voor ons sportactieplan zijn een aantal workshops zoals core stability sessies. Volgend jaar zal er ook een project gelanceerd worden rond woon-werkverkeer, om meer mensen te stimuleren om met de fiets naar het werk te komen. Aan de verouderde infrastructuur, die niet voorzien is om een sportruimte in op te richten of om extra doucheruimtes te voorzien, is voorlopig weinig te doen. Maar dit houdt ons zeker niet tegen om te blijven groeien als sportbedrijf en de volgende jaren vol in te zetten op gezondheid en bewegen!”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.