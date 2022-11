Pyromaan die ‘Eternal Flames’ van The Bangles draaide tijdens brandstichtingen in Diest riskeert 5 jaar cel

DIESTEen pyromaan riskeert vijf jaar cel voor verschillende nachtelijke brandstichtingen in Diest in april dit jaar. Tijdens een van de brandhaarden, speelde de 40-jarige Roemeen ‘Eternal Flames’ van The Bangles op zijn draagbare muziekbox.

In de nacht van maandag op dinsdag 19 april kreeg de politie verschillende meldingen van brandstichtingen in Diest. Vermits op dinsdag karton- en papierophaling was voorzien, stond er overal karton en papier buiten op straat. Op verschillende plaatsen werd dit in brand gestoken. De verbalisanten kregen een eerste melding omstreeks 1.48 uur dat er een brandhaard was in De Kaai. De melder van de feiten werd ter plaatse aangetroffen. De brandweer werd verwittigd en op het eerste gezicht leek er enkel rookschade te zijn. Een tweede melding liep binnen omstreeks kwart over drie. Het betrof een brand in de Paanhuisstraat. Een buurtbewoner werd wakker van de brandgeur en toen hij buiten kwam zag hij de melder van brand met de hulpdiensten 112 bellen. Toen de politie ter plaatse kwam hadden buurtbewoners de brand reeds geblust.

Fiets in brand

Om half vijf dienden verbalisanten zich te begeven naar de Zoutstraat, waar een hoop kartonnen dozen aan de zijkant van het stadhuis in brand stond. Er stond ook een fiets in brand. Ten slotte kreeg de politie rond 4.40 uur melding van een vuurhaard in de Leuvensestraat. Ter plaatse zagen ze opnieuw een hoop kartonnen dozen, tegen een gevel van een appartementsblok, in brand staan. Er stonden verschillende voertuigen geparkeerd in de buurt van de brandhaard, maar deze leken op het eerste zicht geen schade te hebben opgelopen. De verbalisanten merkten dat er een man naar het hele gebeuren stond te kijken in de Leuvenstraat en herkenden hem als de melder van de eerste brandhaard in De Kaai. Daarop werd de toen 39-jarige Mihai C. gearresteerd.

De Roemeen uit Timisoara bleek geen adres in ons land te hebben. Bij zijn proces dinsdag verscheen de veertiger nog steeds aangehouden. Men zou kunnen denken dat er een vijs loszit aan de veertiger. Al bij de eerste brandhaard stond de man naar het vuur te kijken, terwijl hij de wereldhit ‘Eternal Flames’ van de Amerikaanse band The Bangles door zijn luidspreker knalde. De man verklaarde naar eigen zeggen het koud te hebben, maar werd bij een van de volgende brandhaarden wel aangetroffen op zo’n zeventig meter afstand van het vuur. Wat wel zeker is, is dat de man flink boven zijn tweewater was na goed twaalf pinten.

Geen besef

Volgens zijn advocaat zou hij zelf niet beseft hebben, dat het in brand steken van papier kwalijke gevolgen zou kunnen hebben. Die nacht moest slechts één persoon zich naar het ziekenhuis begeven voor het inademen van rook. De Roemeen verklaarde ook dat hij aandacht zocht van de politie, aangezien hij op zoek was naar werk, verwachtte hij dat ze hem een handje zouden toesteken in zijn zoektocht. De veertiger verblijft nog steeds in de gevangenis. Hij werd er volgens zijn advocaat verkracht door een celgenoot en daarom overgeplaatst naar een cel in Turnhout. C., wiens geestestoestand als immatuur wordt omschreven, riskeert vijf jaar cel. Zijn advocaat vroeg om enige mildheid en de detentie te beperken. Vonnis over een maand.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.