PVDA protesteert: “Provincie ontneemt dagelijks 4.400 mensen hun zwemplezier in de Halve Maan”

DiestPVDA Diest deed woensdag - bij zeer tropische temperaturen - een actie aan de Halve Maan in Diest om het provinciale beleid aan de kaak te stellen. “De sluiting is nog niet van de baan en ondertussen belemmert het provinciaal bestuur een optimaal gebruik van het openluchtbad.”

De PVDA vreest dat het aangevraagde onderzoek door de provincie enkel een manier is om de sluiting uit te stellen. De partij merkt naar eigen zeggen nu al op dat de provincie de vlotte werking van de Halve Maan volledig belemmert. “Ten eerste is de capaciteit sinds 2019 verlaagt van 6.000 naar 1.600 bezoekers. Hierdoor kunnen er dagelijks 4.400 mensen minder gaan zwemmen in de Halve Maan. Voor corona haalde men op warme dagen vlot 6.000 bezoekers”, vertelt Wouter Vanduffel, voorzitter PVDA Diest.

Quote De provincie heeft zelf besloten om nog eens 800 plaatsen te schrappen en werkt op deze manier zelf mee aan de afbraak van één van de grootste openlucht­zwem­ba­den in Vlaanderen Wouter Vanduffel, voorzitter PVDA Diest

Volgens de provincie komt die verlaging door de Vlaamse wetgeving uit 2019 die stelt dat er 3m² voor elke badgast moet worden voorzien. “Zelfs in dat geval zouden er zeker al 2.400 plaatsen moeten zijn. Tijdens corona mochten er 800 mensen binnen in het zwembad en betekende dat 10m² per badgast. De provincie heeft dus zelf besloten om nog eens 800 plaatsen extra te schrappen en werkt op deze manier zelf mee aan de afbraak van één van de grootste openluchtzwembaden in Vlaanderen. Het is niet moeilijk om achteraf te zeggen dat het zwembad niet rendabel is, als tegelijk de inkomsten enorm beperkt worden”, gaat Vanduffel verder.

Quote Voor veel Dieste­naars is het duidelijk zichtbaar dat er nog veel plaats is in het zwembad, ook al kunnen ze geen tickets reserveren. Het systeem werkt ontmoedi­gend Wouter Vanduffel, voorzitter PVDA Diest

Volledig scherm Eerder al lieten onder andere de ochtendzwemmers van zich horen. Ook zij zijn niet te spreken over de gang van zaken in de Halve Maan. © De ochtendzwemmers

Reservatiesysteem

Een tweede punt is het behoud van het reservatiesysteem. De PVDA hekelde dat systeem al tijdens de coronaperiode, het zou belemmerend werken voor wie wou komen zwemmen. “Wie reserveert, reserveert voor een volledige dag, ook al wordt er maar 1 uur gezwommen. Mensen met een abonnement klagen op de facebookpagina van de Halve Maan dat ze niets aan hun abonnement hebben als ze niet op tijd reserveren. Op warme dagen zijn alle reservaties snel volgeboekt, maar oogt het zwembad zelf enorm leeg. Een groot verschil met de Halve Maan van weleer met haar gezellige drukte. Voor veel Diestenaars is het duidelijk dat er nog veel plaats is in het zwembad, ook al kunnen ze geen tickets reserveren wegens zogezegd volzet. Het systeem werkt ontmoedigend om nog te gaan zwemmen. Annuleren is onmogelijk en wie zelfs maar een uur komt zwemmen, neemt een plaats in voor een hele dag. Heel wat Diestenaars kochten een abonnement, maar kunnen het niet gebruiken als ze niet snel genoeg hun plaats reserveren. Dit is gewoonweg onrechtvaardig.”

Volledig scherm De Halve Maan in Diest voor corona. © Bollen

Behoud zwemplek

De PVDA ijvert voor het behoud van een zwemplek op de Halve Maan. Zij blijven pleiten voor publieke zwembaden, waar iedereen zich kan verkoelen op warme zomerdagen. Ze vragen ook om de capaciteit terug te verhogen naar minstens 2.400 plaatsen en het reservatiesysteem af te schaffen.

Verantwoordelijkheid Vlaamse Regering

De partij wijst ook op de verantwoordelijkheid van de Vlaamse Regering, die de bevoegdheid sport in handen heeft. “We hebben historisch weinig zwemwater in ons land in vergelijking met Nederland, Frankrijk of Duitsland. De Vlaamse Regering moet daarin een bocht nemen. Ze moet middelen vrij maken voor de renovatie van de bestaande zwembaden en helpen bij de financiering van de uitbating van de zwembaden. Dit zou ook een oplossing bieden voor de zwembaden van Huizingen en Kessel-Lo.”

