Politie onderschept driftende jongere zonder rijbewijs

Johan Veugelers stelt nieuwe single voor: “Mijn persoon­lijk verhaal kreeg een universeel karakter, blijkbaar zijn er genoeg mensen die ‘Trein Gemist’ herkennen”

Aarschotse zanger-accordeonist Johan Veugelers brengt een nieuwe single uit. Voor zijn single ‘Trein gemist’ vond Johan twee weken geleden inspiratie in zijn persoonlijke ervaring. “Ik ga normaal nooit met de trein. Maar ik had een fotoshoot in Erembodegem, dicht bij het station, en mijn auto was in onderhoud. Dus ik dacht, hoe moeilijk kan het zijn?”