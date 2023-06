Politie kan man die zich uren verschanste in woning ongedeerd naar buiten halen, echtgenote reageert opgelucht: “Hij wilde niemand kwaad doen”

“Als jullie blijven gebruiken, blijven wij controle­ren” : voorbije maand 31 bestuur­ders onder invloed betrapt

Heb je drugs of alcohol gebruikt dan kruip je niet achter het stuur van je wagen. Dit lijkt een evidentie, omdat ondertussen iedereen weet dat het gebruik van dergelijke middelen de kans op een ongeval gevoelig verhoogt. We weten dit allemaal wel, maar gaan we zo ook te werk? Blijkbaar niet want de politiezone Demerdal heeft in de maand mei 31 bestuurders betrapt. Vijftien hadden te veel alcohol gedronken, zestien testten positief op drugs. Deze verhouding van ongeveer fifty-fifty geeft aan hoe toegankelijk drugs tegenwoordig zijn.