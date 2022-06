Politie Demerdal heeft dit weekend zijn handen vol gehad met tal van oproepen : "Nachtlawaai tot het vangen van schapen”

Diest N-VA eist behoud van 400 me­ter-atletiekpi­s­te : “Plannen stadsbe­stuur zijn doodsteek voor atletiek­club”

N-VA Diest dient een motie in op de gemeenteraad om de 400 meter-atletiekpiste te behouden in het toekomstige Warande sportpark. In de plannen van het gemeentebestuur is er sprake van een piste van 200 meter, maar die is voor de atletiekclub ROBA Diest niet bruikbaar, zoals het zelf al aangaf. De club dreigt haar bestaansreden in Diest te verliezen. De N-VA wil dat het stadsbestuur haar plannen wijzigt en alsnog een piste van 400 meter voorziet.

