Politie al uren aanwezig voor gewapende man in woning, familie hoopt op goede afloop: “Hij wil niemand kwaad doen”

De man woont alleen in de Pater Daemsstraat. Zijn echtgenote en hij hadden een rustpauze ingelast in hun relatie en woonden sinds kort, na onderling overleg, apart. “Ik heb hem gisteren aan de lijn gehad”, zegt zijn echtgenote Angelique Kull (31) die het nieuws vernam op een verjaardagsfeestje van een familielid en meteen naar de Pater Daemsstraat afgezakt kwam.

De familie hoopt op een goede afloop. “Hij wil niemand kwaad doen, hopelijk blijft hij ongedeerd”, zegt Kull. “Ik had gehoopt om met hem te praten, want ik weet wat er gaande is. Ik zou hem naar buiten kunnen laten komen. Hij is bang om mij kwijt te geraken, maar ondanks onze relatiepauze is de liefde nooit bekoeld.” Het koppel is 10 jaar samen, heeft vijf jaar geleden een huis gekocht en is vier jaar geleden getrouwd.