Pizzaverkoop levert 20.880 euro op voor slachtoffers aardbeving

geel Politie stelt stijging van (pogingen tot) inbraken vast: “Criminali­teit na corona weer in gang geschoten”

In 2022 registreerde de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout 67 woninginbraken en 54 pogingen tot inbraak. Ten opzichte van 2021 gaat het om een stijging van 23 procent voor inbraken en pogingen samen, al situeert de stijging zich enkel bij de inbraakpogingen. Het aantal effectieve inbraken is gelijk gebleven. “Ook de criminaliteit is na corona weer in gang geschoten, want tegenover 2019 zijn de inbraakcijfers met 20 procent gedaald”, zegt korpschef Dirk Van Aerschot.