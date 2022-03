Pizzabroers gaan over de rooie na opmerking buur

Het zat bewoner Y.Ö. al even hoog dat de pizzakoeriers in de straat voortdurend peuken van joints en ander afval lieten rondslingeren. De twee broers huren een garagebox in de straat die dienst doet als stockageruimte voor hun pizzeria. Op 13 april sprak Ö. A.B. en F.B. daarover aan, maar die opmerking gooide alleen maar olie op het vuur. Een van de broers zou daarop een hangslot naar het hoofd van de buur geslingerd hebben en er werd ook uitgehaald met een stoel en een autokrik. De bewoner zelf ging binnen in huis een aardappelmesje halen om “zijn kroost te verdedigen.” Van de feiten was maar één getuige waarop het moeilijk was om de exacte omstandigheden te achterhalen. De buur riskeert een maand cel en 800 euro boete voor het wapenbezit. Hij liet zeven camera’s installeren om de buurt voortaan in het oog te houden. De twee broers hangt drie maanden cel boven het hoofd. Iedereen vraagt de vrijspraak. Vonnis 27 april.