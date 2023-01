Pijpleidingtraject tussen Antwerpse haven en het Ruhrgebied stopgezet, ook Diest reageert opgelucht: “Dit konden we niet laten gebeuren”

Via die pijpleiding zouden chemische stoffen worden vervoerd tussen de Antwerpse haven en het Duitse Ruhrgebied. Volgens de Vlaamse regering is dit een veiliger transportmiddel en op die manier is er minder vervoer op de weg. Drie mogelijke tracés voor de pijpleiding lagen op tafel, waarvan het zuidelijk tracé via Deurne en Schaffen door Diest zou lopen, maar in alle gemeenten die impact zouden ondervinden van het project werd al snel verzet aangetekend. In april 2021 gaf het gemeentebestuur van Diest een negatief advies voor het zuidelijk tracé. Een beslissing waar het actiecomité volmondig akkoord mee ging. “Dit zou een aanslag zijn op de natuur in Diest. Het is een goed advies van de stad, maar wij houden ons hart nog vast voor de beslissing van de Vlaamse regering”, klonk het. Minister Zuhal Demir (N-VA) heeft nu beslist het lopende gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan stop te zetten na de vele inspraakreacties en extra onderzoek. Het project zal grondig worden bijgestuurd.

Natuur in Diest

“We zijn heel opgelucht dat dit project van de baan is”, vertelt schepen van omgeving en milieu Rick Brans. “De Vlaamse regering heeft vrijdag beslist het project stop te zetten. Heel waardevol natuurgebied in Diest, zoals de Vallei van de Drie Beken zouden hieronder geleden hebben. Het zou ook heel nefast geweest zou voor tal van landbouwgronden in onze gemeente, 167 percelen om precies te zijn. Dit is waardevol agrarisch gebied dat we niet gaan opgeven. We konden dit project dus niet zomaar laten gebeuren. We hebben in april 2021 al een negatief advies geformuleerd en samen met tal van inwoners en actiegroepen bezwaar aangetekend tegen het traject van de ondergrondse pijpleiding. Daarvoor hebben we ons ook gebaseerd op adviezen van de Milieuraad, de Gecoro en de Landbouwraad. Eigenlijk was niemand in Diest voorstander van dit project. We zijn dus heel blij dat het project nu grondig bijgestuurd zal worden. De kans dat de Vlaamse regering in de toekomst opnieuw afkomt met een tracé door Diest is niet onbestaande, maar het zou mij sterk verbazen.”