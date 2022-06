Pegasus Museum komt met VR-parachutesprong

Tafeltennis PW Diest is ongenaak­baar en realiseert de tweede dubbel in het bestaan van de club. Voorzitter Marc Janssens: “Dit is het resultaat van jarenlang keihard werken”

PW Diest heeft zich de voorbije twee dagen verzekerd van een plaatsje in de geschiedenis door voor de tweede keer in zijn bestaan de dubbel te pakken. Woensdagavond was de derde landstitel een feit na een bijwijlen hoogstaande en zenuwslopende finale tegen PP Castellinoise (4-2). Amper 24 uur later werd de kers op de taart gezet met een 4-1-zege in de bekerfinale tegen Sokah Hoboken.

29 mei