Parking station Diest wordt vanaf 10 januari toch betalend: “Diest had de enige grote stationsparking in de buurt die nog niet betalend was”.

DiestVanaf 10 januari 2023 wijzigt er heel wat in de parkeerzones rond de stationsomgeving van Diest. NMBS maakt haar grote stationsparking betalend. Om parkeren in de stationsomgeving veilig en gestructureerd te laten verlopen neemt ook stad Diest enkele maatregelen.

Vanaf dinsdag 10 januari 2023 maakt NMBS haar grote stationsparking betalend. Daarmee garandeert de NMBS pendelaars een parkeerplaats dicht bij het station. In totaal zijn er 529 plaatsen beschikbaar. Voor een jaarabonnement betaalt een treinreiziger 400 euro. Alle tarieven kan je terugvinden op www.nmbs.be. Abonnementen zijn te koop vanaf 12 december.

Snel iemand afzetten of ophalen aan het station? Op de stationsparking van NMBS kan je een half uur gratis parkeren. Je rijdt de parking op via de Turnhoutsebaan en neemt een parkeerticket. Rij je met dit ticket binnen het half uur weer buiten, betaal je niets.

Veilig en gestructureerd

Om parkeren in de stationsomgeving veilig en gestructureerd te laten verlopen neemt ook stad Diest genoodzaakt enkele maatregelen. “We hebben verschillende pogingen ondernomen om de parking niet betalend te maken, maar de NMBS zet ondanks de huidige werken aan het stationsplein en de omgeving toch al door”, zegt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest).

Parking betalend

Tijdelijke maatregel

“Om een te grote parkeerdruk in de omgeving te voorkomen, worden de parkeerplaatsen langs de Fort Leopoldlaan en Schoonaerde én de verderop gelegen parking aan de Turnhoutsebaan betalend. Dat is ook een tijdelijke maatregel om te kunnen inschatten of de parking van NMBS voldoende groot is. Parkeren langs de gewestwegen wordt slechts tijdelijk gedoogd door het Agentschap Wegen en Verkeer, die wegbeheerder is,” legt burgemeester Christophe De Graef uit.

“Diest had de enige grote stationsparking in de buurt die nog niet betalend was. Daardoor kozen heel wat pendelaars om bijvoorbeeld niet naar Aarschot of Hasselt te rijden, maar in Diest te parkeren. Die auto’s hopen we nu wel kwijt te zijn. Na 1 jaar volgt een evaluatie. En op termijn moet elke pendelaar parkeren op de stationsparking, die daarvoor al dan niet uitgebreid zal worden.”

Stad Diest lanceert nieuwe ‘pendelparkeerkaart’.

Treinreizigers kunnen een abonnement nemen voor de stationsparking van NMBS of hebben de mogelijkheid om een ‘pendelparkeerkaart’ van stad Diest aan te schaffen om hun auto te parkeren in de buurt van het station. Met zo’n abonnement betaal je heel wat minder dan op de NMBS-parking, maar je parkeert iets verder weg van het stationsgebouw en hebt geen parkeergarantie.

Een pendelkaart kan vanaf 12 december aangekocht worden bij APCOA via het e-loket of in de parkeershop op het stadhuis op afspraak. De pendelkaart kan gebruikt worden langs: Fort Leopoldlaan, Schoonaerde vanaf het kruispunt met de Fort Leopoldlaan tot aan huisnummer 137 en Parking langs Turnhoutsebaan (tegenover bedrijvenzone Koudijs).

Tarieven pendelkaart

Inwoners van Diest:

Eén maand: 5 euro

Drie maanden: 15 euro

Zes maanden: 30 euro

Eén jaar: 60 euro

Niet-inwoners van Diest:

Eén maand: 20 euro

Drie maanden: 60 euro

Zes maanden: 120 euro

Eén jaar: 240 euro

Zonder pendelkaart? In de bovenvermelde straten en parking kan je parkeren van maandag tot en met vrijdag van 9 tot en met 18 uur, aan een tarief van één euro per uur. De eerste 30 minuten parkeer je gratis. In het weekend, van vrijdagavond 18 uur tot maandagochtend 9 uur, is parkeren gratis.

Bijkomende blauwe zone Turnhoutsebaan en Schoonaerde

De parkeerplaatsen langs Schoonaerde liggen voortaan in een blauwe zone. De plaatsen op de Turnhoutsebaan langs de huizenzijde blijven ook blauwe zone. Daar kan je gratis parkeren mét een geldige Europese blauwe parkeerschijf. Je kan maximaal 3 uur parkeren van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 18 uur. Op je parkeerschijf duid je het uur van aankomst aan. Bewoners van een blauwe zone kunnen gratis een bewonerskaart aanvragen.

Meer info vind je op www.diest.be/parkeren-stationsomgeving.

