Parking Den Amer niet bereikbaar via Kluisbergstraat

Tielt-Winge #tieltwin­ge­tour­neemi­ne­ra­le

In februari gaat alweer de zevende editie van Tournée Minérale van start. Hopelijk samen met jou! Het maakt niet uit of je nu voor de eerste keer meedoet, of al vaker een maand alcoholvrij door het leven ging. Een maand stilstaan bij je alcoholgebruik, levert je alleen maar voordelen op.Ga met ons de uitdaging aan en drink in februari een maand lang geen alcohol. Zo ervaar je wat een maand zonder met je doet. Het is niet zozeer een kwestie van jezelf iets te ontzeggen: je wint er vooral bij! Doe je mee? Deel dan je leuke ‘alcoholvrije’ foto’s op Instagram of Facebook met de hashtag #tieltwingetourneeminerale. Wij zijn er alvast klaar voor!

27 januari