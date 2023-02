Parkeerverbod Veemarkt van 20 februari tot 3 maart.

Dieste­naars kunnen voortaan vragen, ideeën of opmerkin­gen over sportbe­leid doorgeven via online sportloket

Via het nieuwe digitale sportloket van de stad kan iedereen die dat wil vragen, ideeën of opmerkingen over het sportbeleid van de stad doorgeven. Op sportcafés komen thema’s aan bod die om meer toelichting of bespreking vragen.