Parkeerverbod even zijde Commissaris Neyskenslaan op 17 november

Diest Aymeric Peeters (14) is geselec­teerd voor we­reld-kampioen­schap ‘World Age Group Competiti­on’ dubbele mini trampoline: “Mijn doel is minstens top 10, heel misschien top 5"

De maand november is voor de Koninklijke Diestse Turnkring een spannende maand: “Voor de eerste keer in onze geschiedenis, en die gaat terug tot 1907, hebben we in onze club een trampolinespringer die geselecteerd is voor het wereld-kampioenschap ‘World Age Group Competition’ dubbele mini trampoline dat van 23 tot 26 november doorgaat in Sofia, Bulgarije.”

17:11