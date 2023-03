Overwegend bewolkt weer in Diest vanochtend

“Geen eenvoudige opdracht”: Beringen verwelkomt parkings voor kampeerauto’s

De stad Beringen ziet toeristen graag komen en opende daarom vandaag twee parkings, specifiek voor kampeerauto’s. In de toekomst kunnen er daar nog bij komen, want er wordt nagedacht over een investeringssubsidie. Schepen voor Toerisme licht toe hoe dat in zijn werk ging.