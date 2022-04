Oscar Nihoulstraat afgesloten op 11 en 12 april

Diest Taekwondo Keumgang uit Diest aan de haal met zes medailles op internatio­naal ranking­toer­nooi Spanish Open

Afgelopen weekend zorgde Taekwondoschool Keumgang voor geweldige prestaties op de Spanish Open. Op dit G2-toernooi, een internationaal rankingtoernooi om zich te kwalificeren voor EK’s en WK’s, sleepten ze maar liefst zes medailles in de wacht. Het deelnemersveld was reusachtig, een 1.200-tal atleten zakten af voor een drie dagen vol taekwondo in Alicante, Spanje.

