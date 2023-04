Opnieuw straatverlichting tussen 23 en 5 uur.

Ambulan­cier wordt bij de keel gegrepen door voorbijgan­ger: “Een caféklant heeft hem van mij af moeten trekken”

Het is amper drie jaar geleden dat er iedere avond geapplaudisseerd werd voor de zorg en hulpverleners in ons land. Maar dat lijkt lang verleden tijd voor ambulancier bij Medicare VZW, Jente M. (32). Tijdens een interventie werd hij door een toevallige voorbijganger aangevallen, omdat zijn ziekenwagen in de weg stond. De jonge dertiger vertelt zijn verhaal: “Ik denk dat we naar een maatschappij aan het evolueren zijn dat ambulanciers met bodycams moeten rondlopen.”