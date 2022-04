Opnieuw lenteconcert in Molenstede

“Eindelijk is het zover! Na een lange corona-inactiviteit kunnen we weer concerteren”, zegt Karel Peeters, secretaris van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia ‘De Heren van Zichem’.

Praktisch

Wanneer? 30 april om 19.30 uur

Waar? In het vernieuwde ontmoetingscentrum ’t Molenhuis, Dorpsstraat 45 in Molenstede.

Prijs? 10 euro of 8 euro in voorverkoop.

Kaarten te verkrijgen via secretariaat-info@herenvanzichem.be