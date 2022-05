Opening vernieuwde grote speeltuin in Halve Maan op 14 mei.

Diest In Harmonie organi­seert kunstten­toon­stel­ling op Dag van de Zorg: “Creatieve expressie als medicijn”

Op de jaarlijkse Dag van de Zorg - dit jaar op zondag 15 mei - stellen zeven cliënten van groepspraktijk In Harmonie in hartje Diest hun kunstwerken tentoon. Voor de één is schilderen een medicijn, voor de ander is dit mozaïeken. Ze tonen zo hoe creativiteit hun eigen welzijn en leven verrijkt. Samen vormen ze een zinderende kunsttentoonstelling.

3 mei