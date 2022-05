Opening inclusieve speeltuin

Beringen Beringen start participa­tie­pro­ject om trage wegen in kaart te brengen

Stad Beringen zal in de komende jaren haar verkeersstructuur bijschaven en daarbij zullen ook trage wegen een belangrijke rol spelen. Omdat de trage wegen vooral lokaal en praktisch gebruikt worden, zijn ze niet voor iedereen bekend. “We zien in de praktijk dat deze trage wegen soms in minder goede staat zijn omdat de diensten er het bestaan bijvoorbeeld niet van kennen en daarin willen we nu verandering brengen. Een trage weg speelt immers een volwaardige rol in de verkeersstructuur die we beogen”, zegt schepen van Verkeer Jean Vanhees (CD&V). Via een startmoment op 1 en 2 juni, zal de stad geëngageerde burgers dan ook vragen om op pad te gaan en de trage wegen te inventariseren. De startmomenten gaan door om 19 uur in OC COR en in OC De Buiting. Inschrijven doe je via verkeer@beringen.be

23 mei