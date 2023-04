Op 22 april wordt opnieuw oude kleding, schoenen en textiel aan huis opgehaald.

Stad Diest doet mee aan uitrol van laadpalen door de Vlaamse overheid: “Wij plaatsen zelf geen laadpalen meer op openbaar domein”

Momenteel vind je in Diest al zeker 8 publieke laadpalen waar je een elektrische wagen laden. In de toekomst zal vooral de Vlaamse overheid beslissen over laadpalen in Diest. “We zijn, net zoals bijna alle andere lokale besturen, ingestapt in de uitrol van laadpalen door de Vlaamse overheid.”