Ooievaar Webbekoms Broek zit opnieuw op zijn vertrouwde nestje

“Sinds begin maart is ons mannetje teruggekeerd uit het zuiden. Hij zag er zeer mager uit en is hier dan op zoek gegaan naar eten in de ruime omgeving. Sinds dit weekend is hij teruggekeerd naar zijn nest achter het bezoekerscentrum. En daar is hij in volle verwachting op zijn vrouwtje. Indien ze niet komt opdagen zal hij waarschijnlijk wel een ander vrouwtje uit de lucht klepperen. Hopelijk met succes. Afwachten dus”, aldus Erik Spiessens van Webbekoms Broek.