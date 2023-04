Ontmoetingswandeling op 7 mei

Tweede donorcen­trum van Limburg opent in Beringen: “Mensen helpen zit in ons Limburgse DNA”

In Beringen opende Rode Kruis-Vlaanderen vandaag voor het eerst sinds 2019 een nieuw donorcentrum. In de Koolmijnlaan kan je nu vast terecht om bloed, maar ook plasma te doneren. En dat is nodig: “We mikken we met het centrum in Beringen op een 4.000-tal plasmadonaties.” Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder van Rode Kruis-Vlaanderen, licht toe hoe dat in zijn werk gaat.