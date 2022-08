Ontmoetingscentrum ‘t Molenhuis zoekt nieuwe uitbater van ‘t Kroonrad

Diest / Scherpenheuvel-Zichem Inbrekers nemen geen vakantie

Het voorbije weekend werd op drie verschillende plaatsen ingebroken in de politiezone Demerdal. In Diest in de E. Robeynslaan en Montgommerystraat en in Scherpenheuvel-Zichem in de Merellaan kregen bewoners dieven over de vloer.

8 augustus