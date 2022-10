Ontdek verrassende plekjes tijdens de CM Urban Walk

Beringen Het Vervolg werkt nieuwe aanpak voor de kolenwasse­rij uit: “Eerst tijdelijke herbestem­ming, dan een kenniscen­trum”

Het Vervolg vzw en transit_LAB stellen in hun nieuwe nota TRIAGE³ een nieuwe aanpak van de kolenwasserij voor. In vier stappen wil men op zoek gaan naar een tijdelijke herbestemming en uiteindelijk ook naar een definitieve herbestemming “die bijdraagt tot de wereldwijde noodzaak aan kennisvermeerdering over grondstoffen, materialen en recyclage”.

17 oktober