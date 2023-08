Ontdek Diestse erfgoedparels tijdens Open Monumentendag 2023.

Ontdek op 20 augustus het platte land op de fiets met KOKED vzw

Op zoek naar een unieke ervaring? Zondag, 20 augustus organiseert KOKED vzw twee fietstochten onder de noemer ‘Toeren langs de boeren’. KOKED vzw is een lokale organisatie die zich inzet voor duurzame landbouw. Ilse Cels - penningmeester bij KOKED vzw en Monique De Dobbeleer (DDS) - Schepen van landbouw en trage wegen gingen vorig weekend al even op pad naar de landbouwers en de automaten aan Den Amer in Diest.