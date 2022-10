Ontdek Diest met nieuwe ogen tijdens de CM Urban Walk

Zichem/Gent Dader van moord op Freddy loopt nog steeds vrij rond, dag op dag 20 jaar later schrijft dochter pakkend gedicht : “Mijn papa moest me nog de hele wereld laten zien”

Dag op dag werd Freddy Putseys twintig jaar geleden dood aangetroffen in zijn woning in Zichem. Agenten gingen in eerste instantie uit dat Freddy uit het leven stapte, maar al snel werd duidelijk dat hij om het leven werd gebracht. Erger nog, er waren aanwijzingen dat de dader wel uit de onmiddellijke omgeving van het slachtoffer is. Shari, de dochter van Freddy, was op dat moment een meisje van 10. Deze gruwelijke feiten hebben grote impact op haar dagelijkse leven, zodat de dame van intussen 30 die naar het Gentse verhuisde, een gedicht schreef speciaal voor de moordenaar van haar vader...

18 oktober