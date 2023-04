Ontdek allerlei historische wist-je-datjes over Diest op 8 april

RESTOTIP. Tzikis serveert de authentie­ke Griekse keuken: “Elke gang kietelt je smaakpapil­len”

Tzikis is een authentiek Grieks restaurant in Keerbergen dat gerund wordt door vier broers. De absolute klassieker van het huis is meteen ook het voorgerecht. Of beter: voorgerechtjes. Met de mezzedes krijg je het complete pallet van vlees, vis, groenten en melkproducten op je bord. Héérlijk!