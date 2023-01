Online afspraken maken lukt weer bij stad Diest, nog niet iedereen toegang tot mails

Opgelet, mails en aanvragen worden nog steeds met enige vertraging gelezen en behandeld (1-2 dagen). Heb je dus een dringende melding, geef deze dan best ook telefonisch door via de dienst Openbaar Domein op het nummer 013 35 05 19. Nog niet alle diensten hebben toegang tot hun mail. Voor dringende vragen kan je contact opnemen met het onthaal via 013 31 21 21.

“Eigenlijk is de site van de stad nog steeds gehacked”, zucht burgemeester Christophe De Graef. “Onze mensen van de IT zijn er nog steeds volop mee bezig. Intussen proberen we via omwegen zoals webformulieren die in een mailbox terecht komen, enz. De mailadressen zijn dezelfde gebleven maar zijn nieuwe mailboxen die we aanmaken. Voor bepaalde diensten moeten er gemeenschappelijke mailboxen komen, voorlopig hebben we die nog niet. Vandaar dat de diensten enige tijd vertraging oplopen.” Dat dit de stad onnodig handenvol geld kost is wel duidelijk. Sinds 11 december is de site van de stad gehacked. “Wie hier achter zit, Geen idee. Ook dat onderzoek loopt volop.”