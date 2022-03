Ongeruste Diestenaars keren zich tegen sluiting zwembad Halve Maan: “Gebrek aan onderzoek en de impact van de sluiting wordt sterk onderschat”

Bekkevoort Grap van fietsenwin­kel Wildiers blijkt enorm succes : “Op één maand tijd namen we al 20 wagens over”

Onder de campagnetitel “Vaarwel auto, Hallo Fiets!”, lanceerde fietsen Wildiers een maand geleden haar nieuwe actie. “Naar aanleiding van het (virtuele) autosalon, gaven we onze klanten de kans om hun wagen in te ruilen voor een fiets” zegt Jan Van Rooy, marketing manager bij Wildiers. “Ja, noem het gerust maar een stunt. Maar wel één die succes heeft want intussen hebben we toch al ruim 60 aanvragen.”

11 maart