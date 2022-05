Nieuwe speeltuin 'Ravotburcht' in provinciedomein Halve Maan brengt meteen volk op de been

Diest KSD organi­seert Urban Run door de school en andere openbare gebouwen

Op 20 mei vindt de eerste editie van de Urban Run van de Katholieke Scholen Diest (KSD) plaats. Dat is een belevingstour door de gebouwen van de school en langs andere openbare gebouwen in de stad. Opvallend is dat de Urban Run geen wedstrijd is. Er is geen tijdsopname, dus je kan ook gewoon komen om te genieten.

12 mei