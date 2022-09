Nieuwe openingsuren zwembad

Wilsele/Kessel-Lo AUTOSNEL­WEG­VER­HA­LEN. De E314 spleet de buurt van de familie Orbie letterlijk in twee: “Samen met met mijn vrienden wijdde ik de nieuwe snelweg illegaal in met onze crossmo­tors”

Toen de eerste plannen voor de A2 — ondertussen de E314 — opdoken in 1960 was er van Kurt Orbie nog geen sprake. Pas een jaar later zou hij het levenslicht zien en het zou nog duren tot 8 juli 1982 vooraleer de nieuwe autosnelweg officieel werd geopend voor het verkeer. Kurt is ondertussen 61 jaar jong maar herinnert zich nog glashelder dat de aanleg van de snelweg zijn hele jeugd inpalmde. “Mijn ouders konden hun huis nipt behouden maar een aantal jeugdvrienden hadden minder geluk. Maar onze wraak was zoet”, vertelt Kurt.

27 augustus