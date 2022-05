Nieuwe Korte Keten-automaat zorgt voor verse lokale producten

Beringen 136 kunste­naars versprei­den zich tijdens ‘Kunstroute’ over 47 locaties

Maar liefst 136 kunstenaars verspreid over 47 locaties in Beringen dompelen je in het weekend van 14 en 15 mei tijdens de Kunstroute onder in hun unieke kunstwereld. “Daarmee tonen we dat kunst leeft in Beringen en een belangrijke uitlaatklep is én blijft voor onze inwoners”, aldus een trotse schepen van Cultuur An Moons (Voluit).

4 mei