Nieuwbouw Huize Sint-Augustinus in zicht : “Omgevingsvergunning afgeleverd en aannemer aangesteld”

Diest De Jeugdraad is dood, lang leve De Verjoen­gers!

De stad verjoengen. Dat is de missie van de volledig vernieuwde jeugdraad in Diest, die voortaan door het leven gaat als ‘De Verjoengers’. Zeg dus niet zomaar jeugdraad tegen deze groep jongeren met een hart voor Diest. Zij zijn vanaf nu immers De Verjoengers en helemaal klaar om het bestuur het vuur aan de schenen te leggen. Want ze hebben niet enkel oor voor de stem van de jeugd in Diest, ze zullen input ook omzetten in daden! De eerste Avond van de Jeugd, met bediening van het schepencollege, staat alvast gepland op 21 oktober in Jeugdhuis Tijl.

5 oktober