Nieuw Afterwork event komt naar Citadel Diest op vrijdag 27 mei

Diest Basis­school De Buitenkans verovert plek in Guinness Book of Records met wereldre­cord schuifaf­glij­den

Het is gelukt! Gemeentelijke basisschool De Buitenkans heeft op 29 april een plaatsje in het Guinness World Book of Records weten te bemachtigen. Hoe? Op een uur tijd moesten zoveel mogelijk mensen van de glijbaan van de school schuiven.

2 mei