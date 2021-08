Nico (47) negeert gesloten overweg en wordt op zijn fiets gegrepen door goederentrein: “Hij heeft waarschijnlijk gedacht 'dit gaat nog wel lukken’”

Testelt/DiestAan de spoorwegovergang in de Pastoriestraat in Testelt bij Scherpenheuvel-Zichem is zondagavond iets voor acht uur een fietser gegrepen door een goederentrein. Het slachtoffer, de 47-jarige Nico Janssens uit Diest, reed volgens verschillende getuigen met zijn fiets tussen de gesloten slagbomen door. De vrienden reageren vol ongeloof, maar een wanhoopsdaad sluiten ze uit. “Bros leefde gewoon veel te graag. Even voordien zat hij nog plezier te maken in zijn stamcafé.”