Nele Indestege zet schouders onder Vanden Borre Kitchen Diest

DiestRecent heropende Vanden Borre Kitchen in Diest. Leading lady Nele Indestege zet met haar tien jaar ervaring in de sector haar schouders onder de drieëntwintigste vestiging van de keukenwinkel.

“Ik ben ontzettend blij dat we samen met twee andere partners de kans hebben gekregen om deze Vanden Borre Kitchen over te nemen. Ik werk al tien jaar in de keukensector en wil de ervaring die ik heb opgebouwd nu gebruiken in onze eigen zaak. Vooral het contact met de mensen en hen bijstaan in het realiseren van hun droomkeuken vond ik altijd heel fijn en die draad wil ik graag weer oppikken. Ik heb heel veel goesting om de eerste klanten te ontvangen”, vertelt Nele Indestege, eigenares Vanden Borre Kitchen Diest.

Aanbod

“Iedereen kent de kwaliteit van Vanden Borre Elektro. Ook Vanden Borre Kitchen draagt kwaliteit uit en heeft als sterkte om samen te werken met diverse leveranciers. Zo kunnen wij een breder gamma aanbieden aan onze klanten dan de concurrentie, met bovendien de beste prijs-kwaliteitsverhouding uit de keukensector”, gaat Nele Indestege verder. “Wij moeten zelden klanten teleurstellen in hun keuze van materialen, kleuren of afmetingen. We kunnen maatwerk leveren volledig naar de smaak van de klant en bieden een all-inprijs aan zodat de klanten op het einde van de rit niet voor een financiële verrassing komen te staan.”

Volledig scherm Vanden Borre Kitchen in Diest. © rv

Mensen kunnen bij Vanden Borre Kitchen in Diest niet enkel terecht voor een nieuwe keuken. Ook kasten, dressoirs en bureaus kunnen op maat ontworpen worden, in dezelfde stijl als de droomkeuken. Daarnaast is er naast de tiental showkeukens ook nog plaats voor de kenmerkende ‘star-kitchen’. De enige keuken in de winkel die echt functioneel is en gebruikt wordt om workshops en dergelijke te houden.

Locatie

De drieëntwintigste Vanden Borre Kitchen ligt in de Reustraat 1, een zijstraat van de Leuvensesteenweg in Diest. De winkel naast Vanden Borre Elektro, vlakbij het centrum, is goed bereikbaar via de N2 vanuit Leuven en Hasselt en beschikt over veel parkeergelegenheid. “Klanten die in oktober en november een keuken kopen in Diest krijgen een gratis keramische luxebarbecue cadeau. Vanden Borre Kitchen hanteert ook een prijsvastheid van één jaar.”

