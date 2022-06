Navitas Energie stapt met 3 andere burgercoöperaties in joint-venture met Eneco: “We gaan 1680 aandelen uitgeven voor in totaal 420.000 euro”

Daarom stapt Navitas Energie met 3 andere burgercoöperaties in een joint-venture met Eneco. In eerste instantie zullen deze 4 energie-burger-coöperaties samen investeren in de aankoop van de helft van een al operationele windturbine die vandaag in het bezit is van Eneco. De 4 coöperaties lanceren hiervoor een kapitaaloproep bij hun achterban.

“Deze windturbine heeft een vermogen van 3.4 MW en produceert jaarlijks zo’n 8500 MWh elektriciteit. Dit komt overeen met een elektriciteit voorziening voor zo’n 2.400 gezinnen en heeft een jaarlijkse CO2-reductie van 4.000 ton. In de toekomst kunnen ze samen nog meer windprojecten ontwikkelen en realiseren met Eneco. Hierdoor verhoogt het aandeel hernieuwbare energie in Vlaanderen en geeft het bovendien ook de burger de kans om mee te investeren en profiteren bij de energietransitie onder het motto: ‘Niet alleen de lasten, maar ook de lusten’”, aldys David Celis.

NAVITAS Energie cvso

NAVITAS Energie cvso is een energie-burgercoöperatie opgericht in juni 2020 die aan de burgers van het Demerbekken (Hageland en West-Limburg) de mogelijkheid biedt om te participeren in duurzame lokale energieprojecten. Door lid te worden kunnen burgers zowel delen in de energie als in de financiële voordelen die hernieuwbare energiebronnen zoals zon, water en wind opleveren. De 19 oprichters komen uit Diest, Tienen, Scherpenheuvel-Zichem en Zoutleeuw. Navitas Energie is lid van REScoop Vlaanderen.