Na een verdubbeling van het aantal coronapatiënten in het AZ Diest dalen de cijfers opnieuw

Halen Halense Ma­rie-Jeanne (63) in finale ‘The Voice Senior’

6 december Vrijdagavond werd er in een bloedstollende halve finale van The Voice Senior gestreden voor de acht finaletickets van volgende week. De spanning was te snijden bij de kandidaten en ook bij coaches André Hazes, Walter Grootaers, Karen Damen en Sam Gooris die voor de laatste keer moesten snoeien in hun teams.